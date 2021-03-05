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TEM'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.


Durdurulan araçta yapılan aramada 515 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.İ. (35) gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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