TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde bir otomobile yaptıkları operasyonda 125 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otomobil ve araçta bulunan 3 kişinin üzerine yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ç. (23), M.Ç. (36) ve B.Y. (23), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.