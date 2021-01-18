TEM'in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi 93 kamerayla izleniyor

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu 23 kilometrelik TEM'in Bolu Dağı geçişi, 93 kamerayla 24 saat boyunca izleniyor. Ekiplerin 24 saat aralıksız görev yaptığı güzergahta tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve dün saat 21.00 itibariyle şiddetini artırarak aralıksız devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili oluyor. Kar yağışının zaman zaman tipi ve fırtına şeklinde devam ettiği Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor. Ağır araçların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kapanan yol, ekiplerin çalışmalarıyla açılarak normale dönüyor.

Güzergah kameralarla takip ediliyor

Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu TEM'in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'nde bulunan 93 kamerayla 24 saat boyunca izleniyor. Güzergahta meydana gelen trafik kazası, araç yangını ve araç arızaları, telsiz aracılığıyla ekiplere bildirilerek, olaylara kısa süre içerisinde müdahale ediliyor.

“Kayda değer bir sorunumuz olmadı”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, karla mücadele eden karayolları ekiplerini Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'nde ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Ümit, kar yağışının etkili olduğu ilk anlardan itibaren harekete belirterek, “Bölgemizde özlemle beklenen kar dün akşam saatlerinden itibaren geldi. Saat 21.00'den itibaren ilimizde etkili bir şekilde yağış aldı. Yağışlar 10 santim ile 80 santim arasında değişen kar bıraktı. Ekiplerimiz bu sürece hazırlıklıydı ama dün öğle saatlerinden itibaren gerekli hazırlıklar yapıldı. Saat 21.00'den itibaren de harekete geçildi. Karla birlikte hem karın önlenmesi hem de buzlanmanın önlenmesi için her türlü tedbir alındı. Hem otoyollarımızda hem de karayollarımızda bütün ekiplerimiz koordineli olarak dün sabaha kadar birlikte çalıştık. Bugün de aynı şekilde gündüz süresince de birlikte hareket ettik. Bütün ekiplerimiz canla başla ellerinden geleni yaptılar. Bu süreçte ilimiz sınırları içerisinde kayda değer bir sorunumuz olmadı” dedi.

Vali Ümit sürücüleri uyardı

Sürücülere de uyarılarda bulunan Ümit, “Bazen tedbirsizlikten kaynaklanan, özellikle tırlarda makaslama diye tabir edilen yolu kapatma durumu ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak diğer araçlar ister istemez zorlanıyor. Devletimizin almış olduğu tedbirlere ek olarak bireysel tedbirler de almak gerekiyor. Kısacası sürücülerimizin de çok tedbirli olması lazım. Araçlarını kış şartlarına hazırladıktan sonra yola çıkmaları gerekir. Aksi takdirde bir kişinin küçük bir ihmali yüzünden bir çok vatandaşımız ve görevliler onlarla ilgilenmek zorunda kaldığı için ciddi bir mesai harcanıyor. Özellikle kar lastiklerini takarak hareket etsinler. Yetkililerin belirlemiş olduğu tedbirleri de araçlarında taşısınlar” şeklinde konuştu.