TEM'in bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu batı bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu batı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, batı gişelerinden girerek, TEM Otoyolu'na gitmek istedi. Virajlı bağlantı yolunda sürücü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, bariyerleri aşarak yan yattı. Yan yatan tır içerisinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sebebiyle ulaşımı kontrollü sağladı. İtfaiye ekipleri ise tırın aküsünü sökerek, muhtemel bir araç yangının önüne geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.