TEM'in Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgede sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1'nci gününe kadar sürmesi bekleniyor.