Temizlik işçisi bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

Bolu'da, temizlik işçisi 52 yaşındaki Pakize Kefli sokakları süpürdüğü sırada bulduğu içinde para olan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Kefli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Pakize Kefli (52) isimli işçi, İzzet Baysal Caddesi'nde çalıştığı sırada yerde cüzdan buldu. Kefli, polis ekiplerini arayarak çalıştığı sırada içerisinde 175 lira para bulunan cüzdan bulduğunu söyledi.

İşçinin bulduğu cüzdanı teslim almak için bölgede görev yapan trafik ekipleri olay yerine geldi. Kefli'den cüzdanı alan ekipler, yaptıkları incelemede cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğu belirledi. Cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Daha önce de içinde döviz bulunan cüzdanlar bulduğunu ve her seferinde polise teslim ettiğini söyleyen Kefli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.