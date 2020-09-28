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TFF 1. Lig: B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melih Okutan'ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


9. dakikada sağ köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan topu filelere yolladı. 0-1


13. dakikada Melih Okutan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Tugay Kaçar, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


54. dakikada, sağ kanattan Melih Okutan'ın ortasında Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.


88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce topu filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu


Boluspor: Mosquera, Oğuzhan Berber, Ali Keten, Fethi Özer, Muhammed Bayır, Melih Okutan, Gökhan Sazdağı (Mihajlovic dk. 70), Bekir Yılmaz, Tugay Kaçar (Muhammet Arslantaş dk. 89 ?), Muhammed Gümüşkaya (Burak Asan dk. 61), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 70)


Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Marlino, Araz Abdullayev, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Alper Tursun, Kahraman Demirtaş, Sinan Osmanoğlu, Muzaffer Kocaer (Burak İnce dk. 57), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu (Ahmet Dereli dk. 46), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Birhan Vatansever dk. 90+2 ?)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Oğuzhan Akgün, Hüseyin Altuğ Taş, Yiğit Emre Çeltik, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 9), Burak İnce (dk. 88) (Altınordu), Tugay Kaçar (dk. 13) (Boluspor)

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