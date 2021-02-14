TFF 1.
Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada, Giresunspor atağında Uzodimma'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Selmani topu yumruklayarak kornere gönderdi.
40. dakikada, Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere çeldi.
66. dakikada Mustafa'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Hamza Gür, ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
72. dakikada, soldan kazanılan serbest vuruşta Caner Hüseyin Bağ ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda Fethi Özer'e çarpan top filelere gitti. 0-1
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar, Muhsin Yıldırım (Muhammed Gümüşkaya dk. 35), Mustafa Çeçenoğlu (Diouf dk. 82 ?), Gyasi (Araz Abdullayev dk. 65), Gökhan Sazdağı, Hamza Gür
Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Poepon, Da Silva, Alican Özfesli, Emin Bayram, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Giresunspor: Onurcan Piri, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Traore dk. 84 ?), Eren Tozlu (Kerem Kalafat dk. 84 ?), Junior (Milinkovic dk. 90+2 ?), İbrahime Balde
Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Gol: Fethi Özer (dk. 72 k.k.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Ali Keten, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Kerem Kalafat (Giresunspor)