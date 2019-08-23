TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.
Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Adana Demirspor karşılaşması, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada, Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu ancak gol, kaleciye Sabri'ye faul yapıldığı gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
85. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Shukurov'un şutu defansa çarparak taca çıktı.
90+4. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Sazdağ'ın sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç,
Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 67), Seth, Nascimento, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Shukurov dk. 79)
Yedekler: Cengizhan Şarlı, Erkan Süer, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Giray Bulak
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Traore (Aosman dk. 30), Erdal Öztürk, Tevfik Altındağ, Emre Nefiz, Vedat Bora, Gladkyy (Kosecki dk. 46) (Volkan Şen dk. 70)
Yedekler: Emrullah Şark, Oliveria, Orhan Taşdelen, Legear
Teknik Direktör: Ümit Özat
Sarı Kartlar: Gladky, Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Ümit Kurt, Cumali Bişi (Boluspor)