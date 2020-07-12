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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında Boluspor, sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lokac meşin yuvarlağı kornere çeldi.


84. dakikada Emir Halilovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Mehmet Salim Mazlum


Boluspor: Mosquera, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk, Hayrullah Bilazer, Seth (Melih Okutan dk. 46), Mustafa Durak, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Emir Halilovic dk. 71), Mustafa Eskihellaç (Kidric dk. 79), Gökhan Sazdağı


Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Arif Morkaya, Mutlu Güler, Bahdır Yağız, Ensar Eyüp Bayır


Teknik Direktör: Fırat Gül


Akhisarspor: Lokac, Vrsajevic, Uğur Kuru, Cocalic (Musa Nizam dk. 75), Kadir Keleş, Burhan Eşer (Tolga Ünlü dk. 74), Aykut Çeviker (Onur Ayık dk. 59), Rotman, Erhan Çelenk (Ali Kaan Güneren dk. 59), Bjarnason (Eray Ataseven dk. 46), Ergin Keleş


Yedekler: Gökhan Değirmenci, Halil Yeral, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Cikalleshi


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Gol: Cocalic (dk. 5) (Akhisarspor)


Sarı Kartlar: Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Akhisarspor), İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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