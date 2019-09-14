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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altay: 2

TFF 1.

Lig'in 4. haftasında Boluspor, sahasında Altay'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


5. dakikada şık hareketlerle ceza ahasına giren Kappel'in pasında topla buluşan Putsila'nın şutu ağlara gitti. 0-1


36. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Durak'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.


50. dakikada Kappel'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tatos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


71. dakikada Martires'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Paixao'nun şutu üstte auta çıktı.


73. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Poepon'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik Özkoç


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Hakan Arslan (Melih Okutan dk. 46), Nascimento (Sami Can Keskin dk. 66), Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Bilal Kısa dk. 46), Yusuf Mert Tunç


Yedekler: Yavuz Aygün, Mustafa Eskihellaç, Erkan Sürer, Shukurov, Fethi Özer, Batuhan Altıntaş, Mustafa Bekaroğlu


Teknik Direktör: Giray Bulak


Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Yılmaz Özeren dk. 74), Kappel, Tavares, Tatos (Martires dk. 66), Putsila (Hüsamettin Yener dk. 88 ?), Paixao, Abdulkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya


Yedekler: Aydın Bağ, Oğuz Han Aynaoğlu, Cenk Özkaçar, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Putsila (dk. 5), Tatos (dk. 50) (Altay)


Sarı kartlar: Gençer Cansev, Tavares (Altay), İsmail Konuk, Ümit Kurt (Boluspor)

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