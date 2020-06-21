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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada, Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.


44. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası dışından Hayrullah'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu Altınordu defansı uzaklaştırmayı başardı.



Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kısal, Murat Engin Gözütok


Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Arif Morkaya, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mutlu Güler (Bilal Kısa dk. 53), Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç (Kidric dk. 85 ?)


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Fethi Özer, Bahdır Yağız, Ensar Bayır


Teknik Direktör: Fırat Gül


Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Çakır, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Furkan Çil, Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Berkay Samancı dk. 87 ?), Hüseyin Üner (Hüsamettin Yener dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu (Batuhan Kırdaroğlu dk. 66), Kemal Rüzgar (Yasin Ozan dk. 66)


Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Burak İnce, Okan Derici


Teknik Direktör: Hüseyin Erdoğlu


Sarı Kartlar: Onur Taha Çakır (Altınordu)

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