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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


15. dakikada ceza sahası içinde topun Fethi Özer'in eline çarpması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


16. dakikada Balıkesirspor'dan Mrsic'in kullandığı penaltıda kaleci Selmani gole izin vermedi.


71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş'un verdiği pasta topla buluşan Manaj'ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ferdi Karabulut


Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Burak Bekaroğlu (Emin Bayram dk. 75), Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Diouf dk. 70), Muhammed Gümüşkaya (Araz Abdullayev dk. 87 ?), Hajdarevic (Burak Asan dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu, Gyasi (Marlinho dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Arda Köksal, Alican Özfesli, Ensar Bilir


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak, Doğa İşeri, Mert Örnek, Hasan Özkan (Kethevoama dk. 74), Taşkın Çalış ? (Enes İslam İlkin dk. 10), Muhammed Enes Durmuş (Sedat Dursun dk. 74), Cumali Bişi, Mrsic (Bezjak dk. 74), Manaj (Mihajlovic dk. 84 ?)


Yedekler: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Abdulkadir Özgen


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Kethevoama (Balıkesirspor), Aykut Demir, Fethi Özer (Boluspor)

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