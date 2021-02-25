TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada ceza sahası içinde topun Fethi Özer'in eline çarpması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada Balıkesirspor'dan Mrsic'in kullandığı penaltıda kaleci Selmani gole izin vermedi.
71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş'un verdiği pasta topla buluşan Manaj'ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ferdi Karabulut
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Burak Bekaroğlu (Emin Bayram dk. 75), Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Diouf dk. 70), Muhammed Gümüşkaya (Araz Abdullayev dk. 87 ?), Hajdarevic (Burak Asan dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu, Gyasi (Marlinho dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Arda Köksal, Alican Özfesli, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak, Doğa İşeri, Mert Örnek, Hasan Özkan (Kethevoama dk. 74), Taşkın Çalış ? (Enes İslam İlkin dk. 10), Muhammed Enes Durmuş (Sedat Dursun dk. 74), Cumali Bişi, Mrsic (Bezjak dk. 74), Manaj (Mihajlovic dk. 84 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Kethevoama (Balıkesirspor), Aykut Demir, Fethi Özer (Boluspor)