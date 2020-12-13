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TFF 1. Lig: Boluspor 0 - Bandırmaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 14'üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor karşılaşması Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


4'üncü dakikada, Boluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in sert şutunu Zülküf kurtardı.


51'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Tugay Kaçar'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


81'inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen hava topuna yükselen kaleci Mosquera'nın Pote'ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.


83'üncü dakikada, penaltıyı kullanan Selçuk Alibaz topu ağlara gönderdi. 0-1



Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Ali Tuna


Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Muhammed Bayır dk. 27), Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Burak Asan (Alican Özfesli dk. 68), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Hamza Gür dk. 85 ?), Abdullayev (Mihajlovic dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 68)


Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan,


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Onur Akbay, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Landel, Serna (Anıl Başaran dk. 59), Selçuk Alibaz (Gökay Güney dk. 88 ?), Pote (Doğan Can Davas dk. 88 ?), Halilovic (Mahamadou Ba dk. 77), Traore


Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ali Serçek, Mert Ali Atakulu


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Gol: Selçuk Alibaz (dk. 83) (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Aykut Demir, Bekir Yılmaz, Mosquera, Tugay Kaçar (Boluspor), Onur Akbay, Traore (Bandırmaspor)

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