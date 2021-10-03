TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Denizlispor: 0

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunu kaleci Stachowiak kurtardı.
25. dakikada Odah'ın pasında ceza sahası dışından Eray'ın aşırtma şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Bregu'nun ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Stachowiak son anda topu kornere çeldi.
42. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Muğdat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın şutunu kaleci güçlükle kurtardı.
65. dakikada Roshi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki sert şutunu Stachowiak kornere çeldi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı
Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahir Çınar Ali Keten, Eray Ataseven (Tugay Kaçar dk. 83 ?), Bregu (Arda Köksal dk. 83 ?), Novak (Berk Yıldız dk. 72), Roshi, Abdurrahman Canlı (Arda Hilmi Şengül dk. 90+4 ?), Marshal
Yedekler: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Emin Bayram, Talha Erdoğan, Kaba, Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Denizlispor: Stachowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Onazi, Aissati (Djedje dk. 89 ?), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Tusha dk. 76), Muğdat Çelik (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Ömer Şişmanoğlu (İlhan Depe dk. 63)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Eren Kiryolcu
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Sarı kartlar: Fethi Özer (Boluspor), Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)