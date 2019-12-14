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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 1.

Lig'in 15'inci haftasında Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.




Maçtan dakikalar


2. dakikada sağ kanattan Melih Okutan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail Konuk'un kafa vuruşunu kaleci Saranov çeldi.


12. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1


35. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden sert şutunda top filelere gitti. 0-2


59. dakikada, Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş'ın kafa vuruşu auta çıktı.


87. dakikada ceza sahası dışından Darri'nin sert şutunda top kalecinin müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat Temel


Boluspor. Hakan Canbazoğlu, Cumali Bişi, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Fethi Özer, Dodo (Sami Can Keskin dk. 73), Shukurov (Batuhan Altıntaş dk. 46), Melih Okutan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 67), Poepon


Yedekler: Yavuz Aygün, Seth, Mutlu Güler


Fatih Karagümrük: Saranov (Aykut Özer dk. 62), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Sabo (Çağrı Ortakaya dk. 88 ?), Ramazan Civelek, Darri, Emeghara (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?)


Yedekler: Sosseh, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Abdulhamit Yıldız, Barış Özbek


Goller: Darri (dk. 12), Ramazan Civelek (dk. 35) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Koray Altınay, Erik Sabo (Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Boluspor)

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