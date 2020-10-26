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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Menemenspor: 0

TFF 1.

Lig 7. haftasında Boluspor, Menemenspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rasheed'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


51. dakikada ara pasında topla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Şengül


Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Araz Abdullayev dk. 84 ?), Bekir Yılmaz, Marlinho (Burak Asan dk. 63), Mihajlovic (Gökhan Sazdağı dk. 46), Alican Özfesli, Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 46, Muhammed Arslantaş dk. 71)


Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Muhammed Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya, Ali Keten


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Menemenspor: Selmani, Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Domgjonas, Rıdvan Koçak, Taşkın Çalış, Anaane (Yusuf Talum dk. 90 ?), Olatunbosun, Şeref Özcan (Cem Çelik dk. 46), Tayfun Aydoğan, Rasheed (İbrahim Adamu dk. 70)


Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Bekir Can Sönmez, Furkan Bayır, İbrahim Çakır, Burak Albayrak, Kubilay Türk Yılmaz


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Kırmızı kart: Cem Çelik (dk. 62) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Rasheed, Cem Çelik (Menemenspor), Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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