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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Osmanlıspor: 2

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Beykan Şimşek'in şutunda top ağlara gitti. 0-1


56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Delarge'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunu kaleci Eyüp güçlükle kurtardı. Kaleciden dönen top Boluspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.


59. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif Morkaya topu ağlara gönderdi. 0-2


80. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az fakla auta çıktı.


90+2. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten geri döndü.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp


Boluspor: Yavuz Aygün, Seth, Arif Morkaya, Adilehou, Hakan Arslan, Halilovic, Dodo (Mustafa Eskihellaç dk. 71), Hayrullah Bilazer, Gökhan Sazdağı, Melih Okutan (Mustafa Durak dk. 59), Delarge (Kubilay Türkyılmaz dk. 63)


Yedekler: Bahadır Güngördü, İsmail Konuk, Emre Öztürk, Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak, Kubilay Yılmaz


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Ayuk (Todorovic dk. 89 ?), Halil İbrahim Esen, Atakan Çankaya, Barış Zeren (Batuhan Yılmaz dk. 90+4 ?), Blagojevic, Bekan Şimşek (Okan Deniz dk. 71), Mertan Caner Öztürk


Yedekler: Yusuf Karayel, Ali Ülgen, Todorovic, Doğukan Efe, Yiğit Kotan, Okan Deniz, Batuhan Yılmaz


Goller: Beykan Şimşek (dk. 14), Arif Morkaya (dk. 59 k.k.) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Delarge, Hayrullah Bilazer, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)

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