TFF 1. Lig: Boluspor 0 - Samsunspor 2

TFF 1.
Lig'in 32. haftasında Boluspor, Samsunspor'u ağırladı. Samsunspor mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
41. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur'un aşırtma şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
46. dakikada Boluspor'un sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere gönderdi.
49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun'un şutunda top direkten döndü.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Özcan Sultanoğlu
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Burak Asan (Oğuzhan Berber dk. 63), Hamza Gür (Kasongo dk. 63), Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Diouf dk. 84 ?), Ali Keten, Muhsin Yıldırım (Atamer Bilgin dk. 90 ?), Gyasi (Arda Köksal dk. 63)
Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, , Ensar Bilir, Hajdarevic
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Djedje (Ferhat Çulcuoğlu dk. 76), Mücahit Albayrak, Erkam Reşman, Savicevic, Hamroun (Guido Koçer dk. 72), Gökhan Karadeniz (Gökhan Aslan dk. 76), Yasin Öztekin, Coureur (Nadir Çiftçi dk. 46)
Yedekler: Ahmet Altın, İlyas Kubilay Yavuz, Batuhan Kazancı, Boli
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Yasin Öztekin (dk. 25), Gökhan Karadeniz (dk. 49) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Kasongo (Boluspor)