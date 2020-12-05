TFF 1. Lig: Boluspor 1 - Altay 0

TFF 1.
Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Melih Okutan'ın yerden sert şutu kalecide kaldı.
25. dakikada ceza sahası dışından Melih Okutan'ın sert şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yükselen Poepon'un kafa vuruşu auta çıktı.
77. dakikada ceza sahası içinde kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top Cihan'ın üstünden ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tuna Velioğlu, Abdullah Uğur Sarı
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz (Mihajlovic dk. 87), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Burak Asan dk. 67), Poepon (Abdullayev dk. 67)
Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Hamza Gür, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Erginer
Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Regattin (Putsila dk. 58), Yılmaz Özeren (Thiam dk. 58), Ziya Alkurt, Harun Alpsoy (Yekta Kurtuluş dk. 81), Erhan Çelenk (Gnanduillet dk. 81), Paixao
Yedekler: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Gol: (Gökhan Sazdağı dk. 77) (Boluspor)
Sarı kartlar: Poepon, Bekir Yılmaz (Boluspor) (Erhan Çelenk (Altay)