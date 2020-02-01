TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunda direğe çarpan top dönüşte kalecinin sırtına çarparak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada İsmail Konuk'un ceza sahası içinde rakibine müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Boluspor'un atağında Cumali Bişi'nin ceza alanının dışından çektiği şut, kalenin üstünden dışarı çıktı.
69. dakikada Boluspor'un kontra atağında Kidic'in ceza sahasına attığı pasta rahat pozisyonda Mustafa Durak topu yandan dışarı yolladı.
73. dakikada Boluspor'un atağında Arif Morkaya'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çıkarmayı başardı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Adileho, İsmail Konuk, Emre Öztürk (Seth dk. 85 ?), Cumali Bişi, Arif Morkaya, Gökhan Sazdağı, Emir Halilovic (Mustafa Eskihellaç dk. 67), Mustafa Durak (Delarge dk. 70), Kidric
Yedekler: Bahadır Güngördü, Seth, Muhammed Çetin, Melih Okutan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz, Delarge
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Mücahit Albayrak, Obertan (Emrah Başşan dk. 46), İbrahim Akdağ, Hamroun (Batuhan Artarslan dk. 77), Sissoko (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Scuk, Oltan Karakullukçu
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Pote, Hasan Ayaroğlu, Emrah Başşan, Merthan Açıl, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Sehic (dk. 25 k.k), İbrahim Akdağ (dk. 42 pen.) (Erzurumspor)
Sarı Kartlar: İsmail Konuk, Emir Halilovic (Boluspor), Hasan Hatipoğlu, Oltan Karakullukçu (Erzurumspor)