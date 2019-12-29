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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.




Maçtan dakikalar


8. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Hayrullaz Bilazer'in vuruşunda kaleci Emre topu çeldi.


24. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Cemali Sertel'in şutu az farkla üstten dışarı çıktı.


42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan'ın ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın şutu ağlara gitti. 1-0


45. dakikada hakemin ofsayt kararına tepki gösteren Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Özköylü'nün tribüne gönderilmesinin ardından Boluspor yedek kulübesi önünde çıkan kavgada Boluspor'un yedek oyuncusu Ümit Kurt, Eskişehir kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı iterek yere düşürdü. Olay sonrasında Ümit Kurt kırmızı kart gördü.


46. dakikada Boluspor defansının hatasında topu alan Mete Kaan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


74. dakikada Burak Bekaroğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.


85. dakikada Dodo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten geri döndü.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Murat Şener


Boluspor: Yavuz Akgün, Seth, Burak Bekaroğlu, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Dodo, Cumali, Gökhan Sazdağı (Batuhan Altıntaş dk. 72), Melih Okutan (Mutlu Güler dk. 83 ?), Bilal Kısa (Hakan Arslan dk. 63), Poepon


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt, Umut Gündoğan, Samican Keskin, Shukurov


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Alperen Kocabaş (Bedirhan Altunbaş dk. 66), Mete Kaan Demir (İbrahim Halil Öner dk. 77), Sissokko, Mehmet Özcan, Issah (Kıvanç Karakaş dk. 87 ?), Emre Güral


Yedekler: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uygur, Furgan Polat, Furkan Balaban, Tolga Yakut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 42) (Boluspor), Mete Kaan Demir (dk. 46) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Poepon, Mutlu Güler (Boluspor), Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)


Kırmızı kartlar: Osman Özköylü (dk. 45) (Teknik Direktör), Ümit Kurt (dk. 45, Poepon (dk. 59) (Boluspor)

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