İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 0

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


21. dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.


37. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.


38. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan'ın kafa şutu kalecide kaldı.


41. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin şutunda top auta gitti.


46. dakikada Boluspor'un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Ali Tuna


Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Bilal Kısa (Gökhan Sazdağı dk. 62), Fethi Özer, Cumali Bişi, Emir Halilovic, Mustafa Durak (Arif Morkaya dk. 83 ?), Mustafa Eskihellaç (Melih Okutan dk. 76)


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Mutlu Güler, Adilehou, Kidric, Bahdır Yağız,


Teknik Direktör: Fırat Gül


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz (Yasin Güreler dk. 88 ?), Kubilay Sönmez, Rayane (Alican Özfesli dk. 57), Caner Bağ (Soner Örnek dk. 57), Gökhan Karadeniz (Idır Quali dk. 57), Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 83 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Yasin Güreler, Furkan Şeker


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Mustafa Eskihellaç (dk. 46) (Boluspor)


Kırmızı Kart: Emir Halilovic (dk. 60) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Seth (Boluspor), Rayane Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.