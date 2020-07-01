TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 0

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
37. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.
38. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan'ın kafa şutu kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin şutunda top auta gitti.
46. dakikada Boluspor'un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Ali Tuna
Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Bilal Kısa (Gökhan Sazdağı dk. 62), Fethi Özer, Cumali Bişi, Emir Halilovic, Mustafa Durak (Arif Morkaya dk. 83 ?), Mustafa Eskihellaç (Melih Okutan dk. 76)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Mutlu Güler, Adilehou, Kidric, Bahdır Yağız,
Teknik Direktör: Fırat Gül
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz (Yasin Güreler dk. 88 ?), Kubilay Sönmez, Rayane (Alican Özfesli dk. 57), Caner Bağ (Soner Örnek dk. 57), Gökhan Karadeniz (Idır Quali dk. 57), Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 83 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Yasin Güreler, Furkan Şeker
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mustafa Eskihellaç (dk. 46) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Emir Halilovic (dk. 60) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Seth (Boluspor), Rayane Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)