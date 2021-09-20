TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 1

TFF 1.
Lig'in 6'ıncı haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-İstanbulspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo'nun şutunda top kalecide kaldı.
39. dakikada Boluspor atağında, ceza sahası içinde Abdurrahim'in pasında topla buluşan Gregu'nun müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleciden döndü.
53. dakikada Selmani'nin ceza sahası içindeki oyuncuya gönderdiği topu kapan Ethemi'nin pasında topla buluşan Kağan Miray Bağış'ın şutunda top ağlara gitti. 0-1
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
75. dakikada Boluspor atağında sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Marshal'ın kafa şutunda top direkten auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marshal'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Ali Can Alp
Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahir Çınar Ali Keten, Eray Ataseven (Talha Erdoğan dk. 90+2), Bregu (Novak dk. 78), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Marshal dk. 66), Kassongo
Yedekler: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, Tugay Kaçar, Arda Köksal,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Cajic (Rroca dk. 63), Muammer Sarıkaya (Erdem Seçgin dk. 57), Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Kağan Miray Bağış (Ferhat Yazgan 75)
Yedekler: Ljubic, Atakan Gündüz, Ologo, Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer, Kaan Gültekin, Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Goller: Kağan Miray Bağış (dk. 53) (İstanbulspor), Marshal (dk. 89) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Ethemi (dk. 76) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Alican Özyürek, Ali Keten, Kassongo (Boluspor), İbrahim Yılmaz, Alperen Uysal (İstanbulspor)