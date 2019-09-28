TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 2

TFF 1.
Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Boluspor kalecisi Hakan'ın kısa düşen pasında Eslem araya girerek topu Cajij'e attı. Bu oyuncu da müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0
9. dakikada Bilal'in pasında topla buluşan Melih'in ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı.
35. dakikada Atchom'un ceza sahası içinde Hayrullah Bilazer'e yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltı atışını kullanan Poepon'un şutu kaleciden gerdi döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
55. dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Ali Dere'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Poepon'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Baran Erarslan, Sezgin Çınar
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Cumali Bişi dk. 69), Sincere, Nascimento (Umut Gündoğan dk. 82 ?), Mustafa Durak, Bilal Kısa (Mustafa Eskihellaç dk. 63), Poepon
Yedekler: Yavuz Aygün, Sami Can Keskin, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Mutlu Güler, Yusuf Mert Tunç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere (Oğuzhan Akgün dk. 58), Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 82 ?), Onur Ergün, Cajij (Berkay Görmez dk. 88 ?), Oğuzhan Berber, Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur
Yedekler: Yusuf Aklan, Umut Kaya, Nascimento, Sayyadmanesh, Muhammed Demirci, Yunus Emre Yalçın, Oğuzhan Akgün, Diouf, Miray Bağış, Berkay Görmez
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Cajij (dk. 4), Ali Dere (dk. 55) (İstanbulspor), Poepon (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı kartlar: Atchom (İstanbulspor), Nascimento, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç, İsmail Konuk (Boluspor)