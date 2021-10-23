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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Boluspor, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


32. dakikada Boluspor ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten'in hatalı pasında topla buluşan Rasheed'in şutunda top üstten auta çıktı.


59. dakikada Menemenspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.


89. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir


Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahit Çınar (Hakan Bilgiç dk. 90 ?), Ali Keten (Emin Bayram dk. 72), Eray Ataseven (Berk Yıldız dk. 72), Bregu (Diarrassouba dk. 72), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Odah dk. 46), Kasongo


Yedekler: Ömer Alıcı, Novak, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Erkam Reşmen


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Sinan Akgöl, Alhassan, Cem Çelik (Ahmet Aslan dk. 76), Gomes (Mohamed Sabah dk. 67), Abdullah Aydın (Emre Özer dk. 87), Rasheed (Pote dk. 76), Ahmet Sağat (Himmet Ertürk dk. 76)


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Batuhan Adıgüzel, Oğuzhan Çapar, Berkan Çakır, Batuhan Kırdaroğlu


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Gol: Berk Yıldız (dk. 89) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Roshi, Abdurrahman Canlı, (Boluspor), Rasheed, Sabah (Menemenspor)

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