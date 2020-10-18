TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Tuzlaspor A.Ş.: 2

TFF 1.
Lig 5. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan'ın ceza sahası içine gönderdiği topta Marlinho fileleri havalandırdı. 1-0
44. dakikada, ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ali Keten'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1
90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aosman'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-2
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın Bursa, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Ali Keten, Burak Bekaroğlu, Muhammed Bayır, Melih Okutan (Hamza Gür dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz, Alican Özfesli, Gökhan Sazdağı (Mihajlovic dk. 86 ?), Marlinho (Tugay Kaçar dk. 71) (Fethi Özer dk. 86 ?), Poepon (Mertan Caner Öztürk dk. 71)
Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Muhammed Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Tuzlaspor A.Ş.: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Ahmet Yazar (Onur Ayık dk. 46), Gökcan Kaya, Aykut Çeviker (Özgür Can Özcan dk. 76), Segbefia (Aias Aosman dk. 46), Cajic (Pucko dk. 63), Rosario (Tarık Tekdal dk. 90+5 ?)
Yedekler: Metin Erol, Pucko, Yasin Güreler
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Marlinho (dk. 40) (Boluspor), Onur Ayık (dk. 79), Aosman (dk. 90) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Aykut Çeviker (dk. 31), Yohou (dk. 42 ), Haydar Yılmaz (dk. 90+4), (Tuzlaspor), Gökhan Sazdağı (dk. 32), Muhammed Bayır (dk. 83), Bekir Yılmaz (dk. 90) (Boluspor)