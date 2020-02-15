TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.
Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sağ kanattan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Bahadır Taşdelen'in kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çelmeyi başardı.
44. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0
85. dakikada Mücahit Can Akcan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Bentley topu filelere yolladı. 1-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Boluspor: Mosquera, Hayruallah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Halilovic, Arif Morkaya (Melih Okutan dk. 90), Cumali Bişi, Delarge (Fethi Özer dk. 76), Bilal Kısa (Dodo dk. 72), Mustafa Durak, Kidric
Yedekler: Yavuz Aygün, Adilehou, Muhammed Çetin, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Muhammed Gönülaçar dk. 61), Serkan Göksu, Nouri (Mücahit Can Akçay dk. 79), Bentley, Bahadır Taşdelen (Hasic dk. 72), Gimbert
Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Fernandes, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktörü: Sait Karafırtınalar
Goller: Mustafa Durak (dk. 44) (Boluspor), Bentley (dk. 85) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Arif Morkaya, Delarge, Kidric, Hayrullah Bilazer, Emir Halilovic (Boluspor), Tarık Tekdal (Ümraniyespor)