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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


24. dakikada sağ kanattan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Bahadır Taşdelen'in kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çelmeyi başardı.


44. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0


85. dakikada Mücahit Can Akcan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Bentley topu filelere yolladı. 1-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas


Boluspor: Mosquera, Hayruallah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Halilovic, Arif Morkaya (Melih Okutan dk. 90), Cumali Bişi, Delarge (Fethi Özer dk. 76), Bilal Kısa (Dodo dk. 72), Mustafa Durak, Kidric


Yedekler: Yavuz Aygün, Adilehou, Muhammed Çetin, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Muhammed Gönülaçar dk. 61), Serkan Göksu, Nouri (Mücahit Can Akçay dk. 79), Bentley, Bahadır Taşdelen (Hasic dk. 72), Gimbert


Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Fernandes, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktörü: Sait Karafırtınalar


Goller: Mustafa Durak (dk. 44) (Boluspor), Bentley (dk. 85) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Arif Morkaya, Delarge, Kidric, Hayrullah Bilazer, Emir Halilovic (Boluspor), Tarık Tekdal (Ümraniyespor)

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