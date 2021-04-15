TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 4

TFF 1.
Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada, Ümraniyespor atağında cezasahası içinde kaleciyi geçen Camara'nın şutunda top direkten auta çıktı.
10. dakikada, cezasahası gönderilen topa gelişine vuran Emre Gültekin'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
15. dakikada, rakibiyle girdiği mücadelede kazanan Kasongo'nun cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top auta gitti.
19. dakikada, Ümraniyespor atağında topla birlikte cezasahası içine giren Vrsajevic'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada, cezasahası içinde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in sert şutunda top ağlara gitti.
35. dakikada, cezasahası içinde Ercan Coşkun'un Bolusporlu oyuncu Gökhan Sazdağı'na müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada, Gökhan Sazdağı'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-2
44. dakikada, Ercan Coşkun'un orta sahaya yakın bölgeden çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.
81. dakikada, Ümraniyespor'un kullandığı kornerde cezasahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-3
83. dakikada, Yusuf Emre Gültekin'in cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-4
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Ali Keten, Burak Bekaroğlu (Aykut Demir dk. 46), Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar, Muhsin Yıldırım, Araz Abdullayev (Gyasi dk. 65), Muhammed Gümüşkaya (Marlinho dk. 65), Gökhan Sazdağı (Arda Köksal dk. 80 ?), Kasongo (Hamza Gür dk. 76)
Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Emin Bayram, Ensar Bilir, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Ercan Coşkun, Glumac, Alim Öztürk, Vrsajevic, Kartal Yılmaz, Camara (Batuhan Artarslan dk. 86 ?), Emre Gültekin (Mustafa Can Karagöz dk. 86 ?), Serkan Göksu (Gökhan Süzen dk. 85 ?), Atakan Üner (Gomis dk. 24), Mayi (Kehinde dk. 76)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Eser, , Hamza Hacıoğlu, Babur
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Vrsajevic (dk. 19), Yusuf Emre Gültekin (dk. 28), Camara (dk. 81), Kehinde (dk. 83) (Ümraniyespor) (Gökhan Sazdağı (dk. 36) (Boluspor)
Sarı Kart: Oğuzhan Berber, Ali Keten, Ali Keten (Boluspor), Mayi, Kartal Yılmaz (Ümraniyespor)