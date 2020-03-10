TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada, Eze'nin ara pasında topla buluşan Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1
30. Halilovic'in ceza sahası alanının dışından vurduğu sert şutu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çıkarmayı başardı.
79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Seth, uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada, ceza sahası içine gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. İsmail Konuk, oluşan karambolde topu filelere gönderdi. 1-1
86. dakikada Melih Okutan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. 2-1
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Savuranlar, Bilal Gölen
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Seth, Fethi Özer, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Bilal Kısa dk. 65), Gökhan Sazdağı, Halilovic (Kubilay Yılmaz dk. 71), Mustafa Durak, Kidric (Emre Öztürk dk. 89 ?)
Yedekler: Yavuz Aydın, Hayrullah Bilazer, Arif Morkaya, Mutlu Güler
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı, Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Hakan Barış (Diop dk. 77), Ahmet Dereli, Celil Yüksel, Etame (Eren Keleş dk. 49), Sami Can Keskin (Bagayoko dk. 84 ?), Eze
Yedekler: Enes Soylu, Marvin Büyüksakarya, Enes Akyol, Umut Sözen, Utku Şen, Roni
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Etame (dk. 15) (Adanaspor), İsmail Konuk (dk. 82), Gökhan Sazdağı (dk. 86) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel, Eren Keleş (Adanaspor), Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer (Boluspor)