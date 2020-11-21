TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Ankaraspor: 0

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Zeren'in şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.
16. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.
88. daikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
90+4. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine vuran Muhammet Arslantaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Kapluhan
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı, Marlinho, Mihajlovic (Muhammed Gümüşkaya dk. 80), Alican Özfesli Poepon (Muhammet Arslantaş dk. 71)
Yedekler: Oğul Kaan, Raşit Yöndem, Fatih Özkan, Belibi, Meriç Köstereli, Oğuzhan Erbay
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Mahmut Akan, Levent Gülen, Stanojevic (İbrahim Esen dk. 78), Abdurrahman Umar, Doğukan Efe (Emre Can Atila dk. 69), Barış Zeren, Engin Bekdemir (Batuhan Altıntaş dk. 69), Beykan Şimşek
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Enes Eliaçık, Tamer Aşık, Bulbwa, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)