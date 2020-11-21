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TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Ankaraspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.


10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Zeren'in şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.


16. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.


88. daikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


90+4. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine vuran Muhammet Arslantaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Kapluhan


Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Gökhan Sazdağı, Marlinho, Mihajlovic (Muhammed Gümüşkaya dk. 80), Alican Özfesli Poepon (Muhammet Arslantaş dk. 71)


Yedekler: Oğul Kaan, Raşit Yöndem, Fatih Özkan, Belibi, Meriç Köstereli, Oğuzhan Erbay


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Mahmut Akan, Levent Gülen, Stanojevic (İbrahim Esen dk. 78), Abdurrahman Umar, Doğukan Efe (Emre Can Atila dk. 69), Barış Zeren, Engin Bekdemir (Batuhan Altıntaş dk. 69), Beykan Şimşek


Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Enes Eliaçık, Tamer Aşık, Bulbwa, Ali Rıza Kılıç


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)

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