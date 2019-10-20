İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Girenspor: 0

TFF 1.

Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Giresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


45. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


55. dakikada, Bolsupor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Mustafa Durak'ın kafasıyla indirdiği topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


59. dakikada, Del Valle'nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Landel'in vuruşunda Bolusporlu oyuncu Hayrullah topu çizgiden çıkardı.


68. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine yükselen topa Poepon'un kafa şutunda top filelerle buluştu. 2-0



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Melih Okutan (Umut Gündoğan dk. 90 ?), Cumali Bişi, Nascimento, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 83), Poepon, Bilal Kısa (Sami Can Keskin dk. 76)


Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Giresunspor: Adriano Facchini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş (Uğur Akdemir dk. 74), Murat Akça, Mehmet Güven (Bekir Yılmaz dk. 43), Landel, Ahmet İlhan Özek, Y. Del Valle, Tanase (Limbombe dk. 67), Özgür Can Özcan


Yedekler: Metin Erol, Ahmet Kesim, Alperen Aydın, Rusescu, Muhammed Himmet Ertürk


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Poepon (dk. 55 ve 68) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer (Boluspor), Landel (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.