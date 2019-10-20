TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Girenspor: 0

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Giresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
55. dakikada, Bolsupor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Mustafa Durak'ın kafasıyla indirdiği topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
59. dakikada, Del Valle'nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Landel'in vuruşunda Bolusporlu oyuncu Hayrullah topu çizgiden çıkardı.
68. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine yükselen topa Poepon'un kafa şutunda top filelerle buluştu. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Melih Okutan (Umut Gündoğan dk. 90 ?), Cumali Bişi, Nascimento, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 83), Poepon, Bilal Kısa (Sami Can Keskin dk. 76)
Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Giresunspor: Adriano Facchini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş (Uğur Akdemir dk. 74), Murat Akça, Mehmet Güven (Bekir Yılmaz dk. 43), Landel, Ahmet İlhan Özek, Y. Del Valle, Tanase (Limbombe dk. 67), Özgür Can Özcan
Yedekler: Metin Erol, Ahmet Kesim, Alperen Aydın, Rusescu, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Poepon (dk. 55 ve 68) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer (Boluspor), Landel (Giresunspor)