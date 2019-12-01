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TFF 1. Lig: Boluspor 2 - Menemenspor 2

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Menemenspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


5. dakikada sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında ceza sahasında Hüseyin Çolak'ın vuruşu golle sonuçlandı. 0-1


12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası için gönderdiği ortada topa yükselen kaleci Selmani, topu elinden düşürdü. Yere düşen topu takip eden Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


38. dakikada Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı pasta Dodo'nun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1


81. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



Stadyum: Bolu Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan Çalışır


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Dodo, Cumali Bişi, Batuhan Altıntaş (Melih Okutan dk. 71), Umut Gündoğan (Sami Can Keskin dk. 77), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 90+2 ?), Poepon


Yedekler: Yavuz Akgün, Sincere, Shukurov, Fethi Özer, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Alberk Koç, Ercan Coşkun, Ali Keten, Semih Ceylan (Diakite dk. 46), Tayfun Aydoğan, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Ali Özgün dk.76), Muhammed Ali Doğan (Halil İbrahim Sönmez dk. 58), Mustafa Çeçenoğlu, Hüseyin Çolak


Yedekler: Amir Güren, Olatunbosun, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, İbrahim Sangare


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Hüseyin Çolak (dk. 5), Ali Özgün (dk. 81) (Mememenspor), Poepon (dk. 12), Dodo (dk. 38) (Boluspor)


Sarı kartlar: Semih Ceylan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Ali Keten (Mememenspor)

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