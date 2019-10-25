TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

TFF 1.
Lig'in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Keçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak'ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan'ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci'nin şutunda top ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat Altan
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Umut Gündoğan dk. 46), Nascimento, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 61), Melih Okutan (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon,
Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Mustafa Eskihellaç, Sami Can Keskin, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut (Rıdvan Şimşek dk. 65), Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Onur Beytaş dk. 65), Lévy Madinda, T. Mendy, Cem Ekinci, F. Kone (Diabang dk. 79)
Yedekler: Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Onur Beytaş, İshak Çakmak, Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)
Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)