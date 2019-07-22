Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Birten Özge Ak idaresindeki 34 PN 4256 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Abdulkadir Yıldız yönetimindeki 80 GB 441 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Betül Özlem Ak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.