İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon ürünleri Highway AVM'de

Trabzon ürünlerini Türkiye’ye tanıtmak için yola çıkan ve Türkiye’nin dört bir köşesini karış karış dolaşan Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım ve Satış Tırı, Highway Outlet’te açıldı.

Trabzon ürünlerini Türkiye'ye tanıtmak için yola çıkan ve Türkiye'nin dört bir köşesini karış karış dolaşan Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım ve Satış Tırı, Highway Outlet'te açıldı.


Trabzon'un meşhur ürünlerinden tereyağı, Trabzon'un dillere destan Tulum Peyniri, Kuymaklı Peynir, Kaşar, Bal Çeşitleri, Çay, Fındık, Trabzon Peyniri, Bıçak ve Kemençeye kadar bütün yöresel ürünleri bünyesinde bulunduran satış tırı, Highway Outlet D-100 otopark alanında hizmete açıldı.


5 Ekim-11 Ekim tarihleri arasında hizmet verecek olan Yöresel Ürünler Pazarı Tır Standında Trabzon yöresine ait bütün ürünler bir hafta boyunca alışveriş merkezi ziyaretçileriyle buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.