Trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı

Bolu'da, trafik ekipleri tarafından D-100 Karayolu üzerinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde trafik kontrol noktası oluşturdu. Emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşan ve hız yapan sürücüler üzerinde yapılan kontrollerde drone ile de havadan takip yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yapılan uygulamalarla bir farkındalık oluşturularak, sürücüler üzerinde yakalanma riskini arttırdığı için kazaların minimuma indiğini söyledi.

Çalışkan, “Denetimlerimiz bugün itibariyle başladı ve ileriye yönelik olarak devam edecek. Kendi sorumluluk bölgemizde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde drone kontrolleri yapılarak işlem yapılacak. Uygulama her gün 4 saat süreyle gerçekleştirilecek” dedi.