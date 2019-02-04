TSO Başkanı Ateş, TOBB Tahkim Divanı toplantısına katıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen TOBB Tahkim Divanı toplantısına katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de yerli ve yabancı tüm firmalar arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde en üst ve yetkili karar merci olarak görev yapan TOBB Tahkim Divanı'nın olağan toplantısı, TOBB İkiz Kulelerde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de katıldı.

Toplantıda, divanın gündemindeki konular görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, divan üyeleriyle görüş alışverişinde bulunarak TOBB Tahkimini başarılarından dolayı kutladı. Hisarcıklıoğlu, ticari hayata sağlayacağı katkıları için tahkimi bütün Türkiye'de tanıtmak ve anlatmak gerekliliği üzerinde durdu.