Turizmcilere önemli eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzman eğitimcileri tarafından geliştirilen "Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme" kursu Bolu'da başladı.

Eğitimde; konaklama ve yeme-içme tesislerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve yönetici düzeyinde görev yapan personelin alan bilgilerini ve deneyimlerini, astlarına etkin bir şekilde iletmeleri amaçlanıyor. Eğitimin ardından kişisel gelişim kursu verilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, "Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bakanlık onaylı belge verilecek. Eğitimlerimiz sürekli olacak. Yeter ki tesisler istesin, bakanlığımızın usta eğitimcileri kurs veriyor. Başarılı olanlara da sertifika verilecek" dedi.