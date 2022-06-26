Türk folklorcular Polonya'da büyük ilgi gördü

Polonya'nın Pisz kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türk halk dansları ekipleri büyük ilgi gördü.

Polonya'nın Pisz kentinde farklı ülkelerden ekiplerin katılımı ile Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi. Polonya, Litvanya, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den katılan halk dansları ekipleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bolu'dan 35 kişilik ekiple festivale katılan ve ülkemizi temsil eden Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü ve İstanbul Kılıç Kalkan ekibinin coşkulu gösterileri izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sıdıka Kilitçi, “Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü olarak İstanbul Kılıç Kalkan ekibiyle beraber Polonya'nın Pisz kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katıldık. Yaklaşık 35 oyuncuyla katıldığımız festivalde ekiplerimiz çok büyük ilgi gördü. Dansın ve müziğin evrenselliği sayesinde farklı kültürlere sahip ülkelerin bir araya geldiği bu festivalde biz de Bolu'yu ve ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.