Türkiye'de bir ilk: Kartalkaya'da tüm otel pistleri birleşti

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da yılbaşı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 oranında dolarken, oteller de hazırlıklarını tamamladı. Yoğunluk beklenilen Kartalkaya'da, bu sezon Türkiye'de bir ilk de gerçekleştirilerek, tüm otellerin kayak pistleri birleştirildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan ve kış sezonunda Türkiye'nin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne tatilciler akın etmeye başladı. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kartalkaya'da bu sezon Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek tüm otellerin kayak pistleri birleşti. Tatil için Kartalkaya'ya gelecek olan misafirler tüm pistlerde kayabilecek. Öte yandan, Kartalkaya'daki 2 otel, kayak sezonunu 23 Aralık'ta açmaya hazırlanıyor.

"Rezervasyonlarımızın yüzde 80'i dolu"

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Yeni sezon tüm kayakseverlere hayırlı olsun. Bu sene kar gecikmesinden dolayı sezonu bir hafta geç açıyoruz. 23 Aralık'ta sezonu açıyoruz. Pistlerimizi yapay karlama ile sezona hazırlıyoruz. Cuma günü de yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Sezona çok yoğun bir ilgi var. Rezervasyonlar gayet iyi. Yılbaşı rezervasyonlarımızın yüzde 80'i dolu. Biz yüzde 100'ü bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'de ilk kez tüm kayak pistleri birleşiyor"

Kartalkaya'da pistlerin birleştirildiğini ifade eden Avcı, "Kartalkaya için bu sezon yeni bir milatta başladı. Türkiye'de ilk kez tüm kayak pistleri birleşiyor. Artık gelen misafirlerimiz Kartalkaya'nın tüm pistlerinden yararlanabilecek. Şimdiden bu müjdeyi vermek istiyorum" diye konuştu.