Tutuksuz yargılanıyordu, 12 yıl hapse mahkum edildi

Bolu'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, davanın karar duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan otobüste yolculardan Kemal Kılıç (36) ile eşi S.K.'nın yolcu koltukları altında karton kutuda bulunan şampuan şişelerinin içerisinde saklanmış halde, 2 parça 88,5 gram metamfetamin, 2 parça halinde 18,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 parça halinde 12,44 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yardım etmek için Amasya'ya götürüyormuş

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kemal Kılıç, Ergun Soysal isimli şahsa yardım etmek amacıyla şampuan şişelerini Amasya'ya götürdüğünü, içerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söyledi. Kemal Kılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ergun Soysal hakkında da dava açıldı.

Son kez hakim karşısına çıktılar

Kemal Kılıç ile tutuksuz sanık Ergun Soysal'ın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savunmasında suçsuz olduğunu söyleyen Kılıç, olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Tutuksuz yargılanan sanık Ergun Soysal ise "Asıl benim olayla bir ilgim yok. Ben sadece uyuşturucu müptelasıyım. Yıllardır içerim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıklardan Ergun Soysal, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Kemal Kılıç'a da 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi. Soysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.