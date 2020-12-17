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Uluslararası Köroğlu Park, 400 gün sonra millet bahçesi olacak

Bolu’da, yapımına 2016 yılında başlanılan ve 31 Mart seçimlerinden sonra Millet Bahçesi olmasına karar verilen Uluslararası Köroğlu Parkı, 28 milyon 223 bin liralık yatırımla 400 günde tamamlanarak hizmete açılacak.

Bolu'da, yapımına 2016 yılında başlanılan ve 31 Mart seçimlerinden sonra Millet Bahçesi olmasına karar verilen Uluslararası Köroğlu Parkı, 28 milyon 223 bin liralık yatırımla 400 günde tamamlanarak hizmete açılacak.


Bolu Belediyesi tarafından Alpagut mahallesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan Uluslararası Köroğlu Parkı'nın 31 Mart yerel seçimleri döneminde “millet bahçesi” olması yönünde karar verildi. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. Seçimlerin ardından Bolu Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte çalışma yapılmayan Köroğlu Parkı bugüne kadar atıl vaziyette kaldı. Parkın yaklaşık 1,5 sene boyunca atıl halde kalmasının ardından parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Yapılan devir işlemini sonrasında parkın “millet bahçesi” yapılmasına karar verildi.


TOKİ Başkanlığınca Eylül ayında yapım ihalesine çıkılan Bolu Millet Bahçesi'nin ihalesi onaylanarak, işi yapacak firma ile sözleşme imzalandı. 28 milyon 223 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi 400 gün sonra hizmet vermeye başlayacak.

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