İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteli öğrencilere çay ve simit ikramı

Vize sınavları için Gölköy Kampüsü’ne giden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine, otobüs durağında Bolu Belediyesi ekipleri simit ve sıcak çay ikram etti.

Vize sınavları için Gölköy Kampüsü'ne giden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine, otobüs durağında Bolu Belediyesi ekipleri simit ve sıcak çay ikram etti.


Bolu Belediyesi, vize sınav dönemine giren üniversite öğrencilerine simit ve çay sürprizi yaptı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde Asmalı Durağa gelen üniversiteli öğrenciler, sıcak çay ve simit jesti ile karşılaştı.


Belediye ekipleri, durakta otobüs bekleyen öğrencilere simit ve sıcak çay ikram ederek, sınavlarında başarılar diledi. Üniversiteli öğrenciler ise dağıtılan simit ve çayları alarak kendilerini unutmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.