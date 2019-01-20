Ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, engelli Hatice'yi ziyaret etti

Bolu'da, engelli Hatice Özdemir (43) için yaptırdığı asansörün apartman sakinleri karşı çıkması nedeniyle takılamamasına tepki gösteren ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, aileye yaptığı ziyarette komşulara sitem etti.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında yaşayan Kadriye Kaya ve 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir (42), apartmanlarında asansör olmaması nedeniyle zor günler yaşıyor. Engelli kardeşini 15 yıldır sırtında taşıyan abla Kaya, kardeşinin dışarı çıkması gerektiği zamanlarda kardeşini sırtına alarak 4 katlı apartmandan indirip, çıkarıyor.

Engelli kadının evinden rahat koşullarda çıkması için yazar ve astrolog olan Nuray Sayarı, binaya asansör yaptırılması için gerekli olan masrafları üstlendi. Bu kez de apartman yönetimi binanın zarar göreceği ve hırsız girebilir gerekçesiyle asansör yapımına karşı çıktı.

Asansörün takılmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü gözyaşları içinde anlatan engelli Hatice Özdemir, “Evde kalıyorum. Asansörümü istiyorum. Bu duruma gerçekten üzülüyorum. Bana acı çektiriyorlar. Sokağa çıkamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. Bana yazık değil mi?” ifadelerini kullandı.

Sayarı, Bolu'ya geldi

Yapımı tamamlanan asansörün binaya takılmaması üzerine engelli Hatice Özdemir'i evinden ziyaret etmek için Bolu'ya gelen Sayarı, asansöre karşı çıkan komşulara sitem etti. Apartman sakinlerine, ‘elinizi vicdanınıza koyun, bitmiş asansörü getirelim ve takalım' diyerek seslenen Nuray Sayarı, "Asansörü yaptırdık. Ama şu an taktırmıyorlar. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Belediyesi başkanımız sağ olsun apartman sakinleri izin versin dedi. Ben yöneticiyi aradım. O günden sonra da telefonlarıma çıkmıyor. Ben çok üzülüyorum. Hatice'm sokağa çıkmak istiyor. Doktora gitmesi gerekiyor. O artık benim manevi kızım. Ben onunla bundan sonra hayat boyu ilgileneceğim. Duyulsun istemedim. Şimdi haykırıyorum, Allah rızası için, bu bina sakinlerinin gönlüne merhamet diyorum. Asansörümüz bitti. Halbuki siz aranızda para toplayıp, onu düşünüp yaptırabilirdiniz. Hadi bunu yapmadınız. Evinize hırsız girecek diye, depremden zarar görecek diye. O zaman oturmayın burada. Yönetici bana diyor ki, ‘taşınsınlar buradan.' Bu insanların imkanları mı var taşınsınlar. Ben yaptırdım asansörü. İzin verin lütfen takılsın. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Efendim Allah rızası için yardım edin. Bu komşular hiç huzur vermiyorlar Hatice'me. Asansörümüz takılacak ve kızımız tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkabilecek. Rahat rahat doktora gidebilecek. Elinizi vicdanınıza koyun, bitmiş asansörü getirelim takalım. Gizli kalacak işi açıklamak zorunda kaldığım için utanıyorum” dedi.

“Çok kırgınız”

Komşularının yaşadıkları sıkıntıları görmezden geldiğini söyleyen abla Kadriye Kaya ise "Komşularım hırsız gireceğinden, bir nevi problemler olacağından razı gelmiyorlar. Bizim de bu durumumuz görüyorlar. İlgileri ve duyarlılıklarından hiç memnun kalmadım. Çok üzgünüm. Allah onların da başlarına verebilir. Ama bizi görmezden gelmelerine çok üzgünüz ve çok kırgınız” şeklinde konuştu.