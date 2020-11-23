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Uyuşturucu kuryesi kadın 1 kilo 274 gram esrarla yakalandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda çantasına sakladığı 1 kilo 274 gram esrarla yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda çantasına sakladığı 1 kilo 274 gram esrarla yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.


Durdurulan araçta yapılan aramada Y.G.'nin (26) çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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