İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda aracın kapılarına gizledikleri 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda aracın kapılarına gizledikleri 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.


Durdurulan araçta yapılan aramada, otomobilin kapılarına gizlenmiş halde 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.D., K.Y. ve F.Ö. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.