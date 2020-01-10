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Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yaptığı çalışmalarda İ.Y. (36) isimli şahsın üzerinde 1,57 gram esrar maddesi yakaladı. Gözaltına alınan İ.Y.'nin uyuşturucu maddeyi M.D. (1992), O.Y.Y. (1987) ve E.Ö.'den (1978) temin ettiği tespit edildi. Şahıslara yönelik operasyonda M.D., O.Y.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yine şehir merkezi içinde yaptıkları çalışmalarda R.Ç.'yi (17) uyuşturucu madde kullanırken yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınan R.Ç., uyuşturucu maddeyi K.Ö.'den (27) aldığını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda K.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., O.Y.Y., E.Ö. ve K.Ö. adliyeye sevk edildi.

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