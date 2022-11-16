Uyuşturucu taşıyan yolcuları dedektör köpek yakaladı

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki 2 şüpheli, çantasında taşıdığı 175 gram esrarla dedektör köpeği Asır'a yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs içerisinde dedektör köpeği Asır ile yapılan aramalarda, 2 yolcunun çantalarında 175 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcular ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.