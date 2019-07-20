Vali Ümit, yaz Kuran kurslarını ziyaret etti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaz aylarında İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle okullarda ve camilerdeki Kuran kurslarını ziyaret etti. İl Müftüsü Orhan Genç ve Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin de katıldığı ziyaretlerde, 50. Yıl İlköğretim Okulu ile Bilal-i Habeşi Camii'nde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen ve derslerine giren Vali Ümit, öğrencilerle sohbet etti. Ümit, öğrencilere derslerde öğrendikleri konular, dualar, güzel ahlak ve Kuran-ı Kerim ile ilgili sorular sordu.

Yaz dönemi Kuran kurslarında eğitim alan öğrencilerin derslerde öğrendikleri dua ve sureleri de soran Vali Ümit, öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.

Vali Ümit ve beraberindeki heyet, Bilal-i Habeşi Camii'nde bulunan Kuran Kursunu ziyareti sırasında çocuklara “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Kişisel Hijyen, Ağız ve Diş Sağlığı” vb. konularda bilgiler veren Sağlık Müdürlüğü yetkililerini de tebrik ederek bir süre sohbet etti.

İl genelinde devam eden okul ve camilerdeki Kuran kursları Kurban Bayramı öncesine kadar devam edecek.